Два российских ракетоносца Ту-95МС шесть часов патрулировали Японское море

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации в сопровождении истребителей пролетели над акваторией Японского моря в рамках плановой процедуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кадры планового полёта стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации над акваторией Японского моря. Видео © T.me / Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, продолжительность полёта составила более шести часов", — говорится в сообщении.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что во время полёта строго соблюдались международные нормы по использованию воздушного пространства, а также обратил внимание на то, что российская дальняя авиация совершает облёты нейтральных акваторий Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Ракетоносцы летели в сопровождении самолётов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.