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14 августа, 19:53

На Кубани разбился учебный самолёт, один пилот погиб

Минобороны: На Кубани разбился учебный самолёт Л-39, один пилот погиб

Учебный самолёт Л-39 разбился в черте аэродрома в Краснодарском крае. Как сообщили в Минобороны, один пилот погиб.

Крушение произошло вечером 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку.

"Самолёт упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", — заявили в ведомстве, добавив, что причина крушения устанавливается.

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Ранее Лайф рассказывал, что штурмовик Су-25 рухнул в море. Это произошло 17 июля. Пилот самолёта успел катапультироваться, спасатели достали его из воды без сознания, но, к сожалению, откачать лётчика не удалось. В Минобороны подтвердили факт ЧП, отметив, что предварительной причиной крушения стал отказ двигателя.

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Wikipedia / Sergey Vladimirov

Артур Лапсаков
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