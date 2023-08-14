На Кубани разбился учебный самолёт, один пилот погиб
Минобороны: На Кубани разбился учебный самолёт Л-39, один пилот погиб
Учебный самолёт Л-39 разбился в черте аэродрома в Краснодарском крае. Как сообщили в Минобороны, один пилот погиб.
Крушение произошло вечером 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку.
"Самолёт упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", — заявили в ведомстве, добавив, что причина крушения устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал, что штурмовик Су-25 рухнул в море. Это произошло 17 июля. Пилот самолёта успел катапультироваться, спасатели достали его из воды без сознания, но, к сожалению, откачать лётчика не удалось. В Минобороны подтвердили факт ЧП, отметив, что предварительной причиной крушения стал отказ двигателя.
Wikipedia / Sergey Vladimirov