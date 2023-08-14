На Кубани разбился учебный самолёт, один пилот погиб

Учебный самолёт Л-39 разбился в черте аэродрома в Краснодарском крае. Как сообщили в Минобороны, один пилот погиб.

Крушение произошло вечером 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку.

"Самолёт упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", — заявили в ведомстве, добавив, что причина крушения устанавливается.