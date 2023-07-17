МО РФ: Предварительная причина падения Су-25 в районе Ейска — отказ двигателя

В Южном военном округе официально подтвердили информацию о крушении штурмовика Су-25 в районе Ейска в Краснодарском крае. Борт выполнял учебно-тренировочный полёт, но потерпел аварию над акваторией Азовского моря.

Напомним, штурмовик Су-25 рухнул в море сегодня, 17 июля. Пилот самолёта успел катапультироваться, его достали из воды без сознания, но к сожалению, откачать его не удалось. Ранее Лайф публиковал видео первых секунд после падения самолёта в море. Отдыхающие сняли всплеск на воде в месте падения и снижающегося пилота на парашюте.