Регион

Уведомления отключены

17 июля, 13:01

МО РФ: Предварительная причина падения Су-25 в районе Ейска — отказ двигателя

В Южном военном округе официально подтвердили информацию о крушении штурмовика Су-25 в районе Ейска в Краснодарском крае. Борт выполнял учебно-тренировочный полёт, но потерпел аварию над акваторией Азовского моря.

По данным ЮВО, предварительной причиной крушения стал отказ двигателя.

Пилот рухнувшего у Ейска Су-25 катапультировался, как только самолёт стал падать

Пилот рухнувшего у Ейска Су-25 катапультировался, как только самолёт стал падать

Напомним, штурмовик Су-25 рухнул в море сегодня, 17 июля. Пилот самолёта успел катапультироваться, его достали из воды без сознания, но к сожалению, откачать его не удалось. Ранее Лайф публиковал видео первых секунд после падения самолёта в море. Отдыхающие сняли всплеск на воде в месте падения и снижающегося пилота на парашюте.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров