Пилот рухнувшего у Ейска Су-25 катапультировался, как только самолёт стал падать

Пилот разбившегося в районе города Ейска в Краснодарском крае штурмовика Су-25 успел катапультироваться, как только самолёт стал терять высоту. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, пилота без сознания доставили на берег, врачи реанимируют его в карете скорой помощи. Оперштаб Кубани уже подтвердил падение Су-25 в Азовском море в районе Ейска. Предварительно, в результате крушения никто не погиб, разрушений нет. В оперштабе добавили, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения военного самолёта на месте ЧП работают специалисты Минобороны и специальных служб.