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17 июля, 13:04
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Пилот рухнувшего в районе Ейска штурмовика Су-25 погиб

SHOT: Пилот рухнувшего в районе Ейска штурмовика Су-25 погиб

Пилот штурмовика Су-25, рухнувшего в море в районе Ейска в Краснодарском крае, погиб. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что самолёт упал при выполнении учебного полёта в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря.

Пилот рухнувшего у Ейска Су-25 катапультировался, как только самолёт стал падать

Пилот рухнувшего у Ейска Су-25 катапультировался, как только самолёт стал падать

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25 упал в море в районе города Ейск в Краснодарском крае. Причиной падения самолёта могла стать техническая неисправность. Лайф публиковал видео первых секунд после крушения воздушного судна.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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