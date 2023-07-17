Пилот рухнувшего в районе Ейска штурмовика Су-25 погиб
SHOT: Пилот рухнувшего в районе Ейска штурмовика Су-25 погиб
Пилот штурмовика Су-25, рухнувшего в море в районе Ейска в Краснодарском крае, погиб. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что самолёт упал при выполнении учебного полёта в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25 упал в море в районе города Ейск в Краснодарском крае. Причиной падения самолёта могла стать техническая неисправность. Лайф публиковал видео первых секунд после крушения воздушного судна.
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ТАСС / Станислав Красильников