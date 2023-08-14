Опубликовано видео плановых полётов ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС над Арктикой и Чёрным морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили плановые полёты над Арктикой и Чёрным морем в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт, по данным военного ведомства, проходил более семи часов.