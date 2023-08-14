Опубликовано видео плановых полётов ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС над Арктикой и Чёрным морем
МО РФ: Самолёты дальней авиации выполнили полёты над Арктикой и Чёрным морем
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили плановые полёты над Арктикой и Чёрным морем в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт, по данным военного ведомства, проходил более семи часов.
Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
"Плановые полёты выполнены в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", — проинформировали в Минобороны.
Истребительное сопровождение, добавили в военном ведомстве, обеспечивали экипажи Су-35С Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.
Напомним, в июле два российских Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 13 часов. А в начале лета два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Каждый раз в Минобороны отмечают, что все полёты над нейтральными водами независимо от географии — будь то Арктика, Северная Атлантика, Тихий океан либо акватория Чёрного и Балтийского морей — выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Пресс-служба Минобороны РФ