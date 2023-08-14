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14 августа, 14:06

Опубликовано видео плановых полётов ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС над Арктикой и Чёрным морем

МО РФ: Самолёты дальней авиации выполнили полёты над Арктикой и Чёрным морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выполнили плановые полёты над Арктикой и Чёрным морем в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт, по данным военного ведомства, проходил более семи часов.

Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"Плановые полёты выполнены в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", — проинформировали в Минобороны.

Истребительное сопровождение, добавили в военном ведомстве, обеспечивали экипажи Су-35С Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Напомним, в июле два российских Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 13 часов. А в начале лета два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Каждый раз в Минобороны отмечают, что все полёты над нейтральными водами независимо от географии — будь то Арктика, Северная Атлантика, Тихий океан либо акватория Чёрного и Балтийского морей — выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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