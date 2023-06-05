Российские Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевом и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны РФ.
Российские Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевом и Норвежским морями. Видео © Минобороны РФ
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", — гвоорится в сообщении ведомства.
В МО РФ напомнили, что все полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
А в середине мая российские Ту-95МС провели плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря. В сопровождении у ракетоносцев были истребители МиГ-31, Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полёта составила более 13 часов.
Минобороны РФ