Морской патруль России и Китая отчитался о трёхнедельном дозоре со стрельбами в Тихом океане

Завершено третье совместное патрулирование Военно-морского флота РФ (ВМФ) и Военно-морских сил Китая (ВМС) в водах Тихого океана. Об этом рассказали представители отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Совместное патрулирование длилось более трёх недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС НОАК (Народно-освободительной армии КНР. — Прим. Лайфа) прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан", — сообщили в пресс-службе ТОФ, уточнив, что маршрут патрулирования пролегал вдоль Курильской гряды, а также частично огибал архипелаг Алеутских островов.

Моряки двух государств практиковались в манёврах при разных формациях строя флота, помимо этого, уделив большое внимание налаживанию связи среди всех кораблей патруля. ВМФ РФ И ВМС КНР также провели совместные тренировки по противостоянию угрозе атак с лодок и воздуха, поиску подводных лодок с использованием авиации и вертолётов, и совместные ракетные стрельбы.

Совместные учения ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Видео © t.me / Минобороны России