Морской патруль России и Китая отчитался о трёхнедельном дозоре со стрельбами в Тихом океане
ВМФ России и ВМС КНР завершили третье совместное патрулирование в Тихом океане
Завершено третье совместное патрулирование Военно-морского флота РФ (ВМФ) и Военно-морских сил Китая (ВМС) в водах Тихого океана. Об этом рассказали представители отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Совместное патрулирование длилось более трёх недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС НОАК (Народно-освободительной армии КНР. — Прим. Лайфа) прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан", — сообщили в пресс-службе ТОФ, уточнив, что маршрут патрулирования пролегал вдоль Курильской гряды, а также частично огибал архипелаг Алеутских островов.
Моряки двух государств практиковались в манёврах при разных формациях строя флота, помимо этого, уделив большое внимание налаживанию связи среди всех кораблей патруля. ВМФ РФ И ВМС КНР также провели совместные тренировки по противостоянию угрозе атак с лодок и воздуха, поиску подводных лодок с использованием авиации и вертолётов, и совместные ракетные стрельбы.
Совместные учения ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Видео © t.me / Минобороны России
Напомним, корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана 28 июля. Задача совместного патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
ТАСС / ЕРА / XINHUA/XU WEI