Регион

Уведомления отключены

14 августа, 07:55

Стало известно, когда "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" вернутся в состав флота

Замглавы ОСК Королёв: "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" вернутся в 2024-м

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернутся в состав ВМФ в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королёв.

"Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними — 2024 год", сказал он ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе

С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе

Напомним, 12 декабря 2020 года на борту "Адмирала Кузнецова" возник пожар: искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Позднее, в декабре 2022 года, на борту случилось ещё одно возгорание, однако обошлось без ущерба и пострадавших. На данный момент корабль проходит ремонт и модернизацию, как и "Адмирал Нахимов". Последний выйдет на испытания уже в сентябре текущего года.

Обложка ©

ТАСС / Коньков Сергей

Матвей Константинов
  • Новости
  • адмиралкузнецов
  • оск
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров