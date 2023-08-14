Стало известно, когда "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" вернутся в состав флота
Замглавы ОСК Королёв: "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" вернутся в 2024-м
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернутся в состав ВМФ в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королёв.
"Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними — 2024 год", — сказал он ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".
Напомним, 12 декабря 2020 года на борту "Адмирала Кузнецова" возник пожар: искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Позднее, в декабре 2022 года, на борту случилось ещё одно возгорание, однако обошлось без ущерба и пострадавших. На данный момент корабль проходит ремонт и модернизацию, как и "Адмирал Нахимов". Последний выйдет на испытания уже в сентябре текущего года.
ТАСС / Коньков Сергей