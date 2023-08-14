Стало известно, когда "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" вернутся в состав флота

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернутся в состав ВМФ в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королёв.

"Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними — 2024 год", — сказал он ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".