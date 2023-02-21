Авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдёт модернизацию и вернётся на флот в 2024 году

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинул док, в боевой состав ВМФ России корабль вернётся в следующем году. Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Докование корабля завершено. Сегодня в 17:00 корабль покинул док и сейчас встаёт у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся, с тем чтобы в 2024 году вернуться в строй", — сказал глава ОСК в беседе с РИА "Новости".