Авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдёт модернизацию и вернётся на флот в 2024 году
Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинул док, в боевой состав ВМФ России корабль вернётся в следующем году. Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Докование корабля завершено. Сегодня в 17:00 корабль покинул док и сейчас встаёт у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся, с тем чтобы в 2024 году вернуться в строй", — сказал глава ОСК в беседе с РИА "Новости".
Напомним, корабль находился на судоремонтном заводе в Мурманске, когда 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар — искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. А в декабре 2022 года на борту корабля случилось ещё одно локальное возгорание, но всё обошлось без ущерба и пострадавших.
ТАСС / Лев Федосеев