Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 15:42

Авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдёт модернизацию и вернётся на флот в 2024 году

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинул док, в боевой состав ВМФ России корабль вернётся в следующем году. Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Докование корабля завершено. Сегодня в 17:00 корабль покинул док и сейчас встаёт у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся, с тем чтобы в 2024 году вернуться в строй", — сказал глава ОСК в беседе с РИА "Новости".

ВМФ России примет на вооружение ракеты "Циркон" надводного базирования в 2023 году

ВМФ России примет на вооружение ракеты "Циркон" надводного базирования в 2023 году

Напомним, корабль находился на судоремонтном заводе в Мурманске, когда 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар — искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. А в декабре 2022 года на борту корабля случилось ещё одно локальное возгорание, но всё обошлось без ущерба и пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Ирина Фальке
  • Новости
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров