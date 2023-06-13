Модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в сентябре

Уже в сентябре этого года тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М выйдет на испытания после ремонта и модернизации на "Севмаше". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре этого года", — сообщил он и добавил, что крейсер войдёт в боевой состав Российского военно-морского флота в конце следующего года.