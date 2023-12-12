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12 декабря, 15:17

"Это несправедливо!": Захарова заявила о необходимости включить Африку в Совбез ООН

Захарова: Отсутствие Африки в СБ ООН — несправедливость, которую надо исправить

Отсутствие африканских стран в Совете Безопасности ООН является несправедливостью, которая должна быть исправлена. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на презентации совместного проекта Уганды и АО "ИД "Комсомольская правда" по дистрибуции лучших кофейных марок из африканского государства в России, которая проходила 12 декабря с участием посла Уганды в России Мозеса Каваалууко Кизиге.

"Это не просто несправедливо. С этим надо что-то делать, и Россия говорит об этом постоянно. И это не конъюнктура сегодняшнего момента, мы об этом говорили ещё десять лет назад. Мы активно продвигали африканскую повестку не только как проблемную историю, которой должна заниматься ООН", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистом KP.RU.

Представитель МИД добавила, что африканская повестка продвигалась Россией с целью дать возможность странам южного континента участвовать в будущих реформах. Она добавила, что надеется на то, что "голоса африканцев" будут услышаны. По её словам, представители стран Африки обращают внимание на то, что современную повестку формируют западные медиа, в которых регион представлен местом, где нет ничего хорошего — лишь одни проблемы.

Захарова также сказала, что огромное количество межнациональных и межкультурных конфликтов Африке оставили колонизаторы, присваивавшие ресурсы и мешавшие развитию. Вместе с тем африканский континент на протяжении веков кормит и поит мировое меньшинство, которое готово на этом паразитировать, раз ему позволяют. В целом, по мнению дипломата, благополучие меньшинства только тем и обусловлено, что Африку долгое время бессовестно эксплуатировали.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций должны быть представлены Индия, Бразилия и Южная Африка. Их вес при принятии ключевых международных решений должен возрасти, подчеркнул глава государства.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юрий Лысенко
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