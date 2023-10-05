Путин рассказал, какие страны следует включить в Совбез ООН

Президент России Владимир Путин считает, что в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) должны быть представлены Индия, Бразилия, Южная Африка. Их вес при принятии ключевых международных решений должен возрасти, подчеркнул глава государства.

По словам лидера РФ, эти государства оказывают влияние на решение ключевых международных вопросов и имеют большой потенциал. В частности, говоря об Индии, Путин отметил, что население страны уже превысило полтора миллиарда, а рост экономики составляет более 7%.

"Это мощная страна. Она становится из года в год мощнее под руководством премьер-министра [Нарендры] Моди. Или Бразилия в Латинской Америке: население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка. Ну как же не учитывать их влияние в мире?" — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Их вес при принятии ключевых решений в международной повестке должен возрасти, подчеркнул президент.