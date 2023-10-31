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31 октября, 18:11

Шольц призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН до шести

Шольц призвал к реформе СБ ООН и включению в него постоянного члена из Африки

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать Совбез ООН и включить в его состав постоянного участника из Африки. Сейчас таковых пять: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания. Также в СБ ООН входит десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

"Постоянного члена Африканского континента в Совете Безопасности ООН до сих пор нет. Во время переговоров с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо в Гане мы пришли к единому мнению: реформа назрела — Германия поддерживает этот процесс и позицию Африки", написал Шольц в социальной сети X.

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Напомним, 20 сентября Шольц заявил, что Совет Безопасности ООН не отражает реальность многополярного мира, а потому нуждается в реформировании. Он также отметил, что есть ряд государств, которые заслуживают большей роли в Совбезе.

Обложка ©

ТАСС / Dpa / Michael Kappeler

Юрий Лысенко
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