Шольц призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН до шести

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать Совбез ООН и включить в его состав постоянного участника из Африки. Сейчас таковых пять: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания. Также в СБ ООН входит десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

"Постоянного члена Африканского континента в Совете Безопасности ООН до сих пор нет. Во время переговоров с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо в Гане мы пришли к единому мнению: реформа назрела — Германия поддерживает этот процесс и позицию Африки", — написал Шольц в социальной сети X.