Три страны захотели увидеть Россию на "мирном саммите" по Украине Reuters: Турция, Саудовская Аравия и Кения требуют участия РФ в мирном саммите 16 июня, 07:17 Саммит по Украине в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Несколько стран во время "мирного саммита" по Украине поставили под сомнение результативность мероприятия без присутствия российской делегации. Речь идёт о Турции, Саудовской Аравии и Кении. Об этом сообщает Reuters.

К примеру, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что добиться эффекта от саммита можно было бы в случае участия Москвы. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд признался, что украинский конфликт требует "трудного компромисса", а значит, необходимо общение с обеими сторонами противостояния.

Президент Кении Уильям Руто не стал скрывать, что не одобряет спецоперацию, но при этом он хотел бы выслушать российских представителей во время саммита. Сейчас, по его мнению, конференция больше напоминает "встречу друзей" Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались. Сейчас в Швейцарии проходит "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, однако Россию на него не позвали. Всего на мероприятие съехались представители 78 стран.

Авторы Татьяна Миссуми