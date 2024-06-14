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14 июня, 12:41
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В Киеве отвергли новое предложение России по урегулированию конфликта

Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг новое мирное предложение Путина

Новая инициатива президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине не содержит "реального мирного предложения". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения", — написал политик в соцсети Х.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что принятие Киевом внеблокового статуса, как предполагается мирными российскими предложениями, якобы "оставит Украину беззащитной". Подоляк также отклонил остальные составляющие мирной инициативы РФ.

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Напомним, сегодня, 14 июня, Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести все свои войска из новых регионов России. Также принципиальная позиция РФ заключается в нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, её демилитаризации и денацификации. Путин указал, что Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Дарья Нарыкова
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