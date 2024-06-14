В Киеве отвергли новое предложение России по урегулированию конфликта

Лавров: Россия не будет бегать ни за кем после предложения Путина по Украине

Лавров: Россия не будет бегать ни за кем после предложения Путина по Украине

Напомним, сегодня, 14 июня, Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести все свои войска из новых регионов России. Также принципиальная позиция РФ заключается в нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, её демилитаризации и денацификации. Путин указал, что Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение.