Лавров: Россия не будет бегать ни за кем после предложения Путина по Украине
Россия не намерена ни за кем бегать после нового предложения об урегулировании ситуации на Украине, но послы РФ готовы его разъяснить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации", — указал глава министерства в беседе с журналистами.
По словам Лаврова, в Москве будут ожидать, что реакции последуют. Министр добавил, что речь Путина по Украине "даст им о чём поговорить" на конференции в Швейцарии.
"Завтра и послезавтра непонятно в каком составе и на каком уровне будет вот это вот мероприятие в Швейцарии. Ну, надеюсь, выступление президента даст им о чём поговорить", — сказал министр иностранных дел.
Напомним, ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, Киев должен вывести все свои войска из новых регионов РФ. Также принципиальная позиция России заключается в нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, её демилитаризации и денацификации.
"Мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал конференцию попыткой очковтирательства.
VK / МИД России