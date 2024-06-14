Лавров: Россия не будет бегать ни за кем после предложения Путина по Украине

Россия не намерена ни за кем бегать после нового предложения об урегулировании ситуации на Украине, но послы РФ готовы его разъяснить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации", — указал глава министерства в беседе с журналистами.

По словам Лаврова, в Москве будут ожидать, что реакции последуют. Министр добавил, что речь Путина по Украине "даст им о чём поговорить" на конференции в Швейцарии.

"Завтра и послезавтра непонятно в каком составе и на каком уровне будет вот это вот мероприятие в Швейцарии. Ну, надеюсь, выступление президента даст им о чём поговорить", — сказал министр иностранных дел.