Небензя назвал "мирный саммит" по Украине попыткой очковтирательства

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии — предъявить Москве ультиматум в виде "мирного плана" Владимира Зеленского. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА "Новости".

Небензя напомнил, что в своих недавних высказываниях Зеленский открыто говорил об этом. Постпред также подверг жёсткой критике предстоящее мероприятие.

"Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку", — добавил Небензя.