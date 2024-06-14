Небензя назвал "мирный саммит" по Украине попыткой очковтирательства
Небензя: Участники конференции по Украине хотят предъявить РФ ультиматум
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии — предъявить Москве ультиматум в виде "мирного плана" Владимира Зеленского. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА "Новости".
Небензя напомнил, что в своих недавних высказываниях Зеленский открыто говорил об этом. Постпред также подверг жёсткой критике предстоящее мероприятие.
"Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку", — добавил Небензя.
По его словам, мирные переговоры по Украине без России — путь в никуда, без участия Москвы урегулировать конфликт не получится. Дипломат также указал, что партнёры РФ на площадке ООН считают лицемерием и глупостью попытку выдвинуть Москве ультиматум на конференции по Украине.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева.
ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez