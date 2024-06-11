В Японии отказались называть саммит по Украине "мирным" из-за отсутствия на нём России
Экс-премьер Японии Хатояма: Саммит по Украине без РФ не является мирным
В Японии отказались называть саммит по Украине "мирным" из-за отсутствия на нём России. Обложка © ТАСС / Александр Река
Запланированный в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не приведёт к ожидаемым последствиям, так как на мероприятии будет только одна сторона конфликта и её союзники. Об этом сказал РИА "Новости" экс-премьер Японии Юкио Хатояма.
"Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в неё), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведёт к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта", — объяснил он.
Хатояма подчеркнул, что для достижения мира необходимы прямые контакты Москвы и Киева. А саммит в Швейцарии не включает в состав участников Россию.
"Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — резюмировал японский политик.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. Ожидается, что участие в саммите примут только 90 государств.