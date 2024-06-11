В Японии отказались называть саммит по Украине "мирным" из-за отсутствия на нём России Экс-премьер Японии Хатояма: Саммит по Украине без РФ не является мирным 11 июня, 07:43 В Японии отказались называть саммит по Украине "мирным" из-за отсутствия на нём России. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запланированный в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не приведёт к ожидаемым последствиям, так как на мероприятии будет только одна сторона конфликта и её союзники. Об этом сказал РИА "Новости" экс-премьер Японии Юкио Хатояма.

"Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в неё), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведёт к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта", — объяснил он.

Хатояма подчеркнул, что для достижения мира необходимы прямые контакты Москвы и Киева. А саммит в Швейцарии не включает в состав участников Россию.

"Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — резюмировал японский политик.

Авторы Татьяна Миссуми