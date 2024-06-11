NHK: В коммюнике по итогам саммита в Швейцарии не войдёт вопрос вывода ВС России

Проект совместного заявления по итогам двухдневного саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не содержит требования о выводе российских войск с освобождённых территорий. Об этом со ссылкой на документ сообщил японский телеканал NHK.

В проекте коммюнике упоминаются лишь три пункта из десяти предложенных Киевом в "формуле мира". Речь идёт об обеспечении безопасности на ядерных объектах и продовольственной безопасности, а также о возвращении всех пленных и вывезенных из зоны боевых действий детей.