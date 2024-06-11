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11 июня, 03:50

NHK: В коммюнике по итогам саммита в Швейцарии не войдёт вопрос вывода ВС России

Проект совместного заявления по итогам двухдневного саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не содержит требования о выводе российских войск с освобождённых территорий. Об этом со ссылкой на документ сообщил японский телеканал NHK.

В проекте коммюнике упоминаются лишь три пункта из десяти предложенных Киевом в "формуле мира". Речь идёт об обеспечении безопасности на ядерных объектах и продовольственной безопасности, а также о возвращении всех пленных и вывезенных из зоны боевых действий детей.

"В проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира. В нём подчёркивается важность участия России в обсуждениях", — добавили в NHK.

Швейцария хочет "создать условия" для саммита по Украине с участием России
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"Мирный саммит" стартует в Бюргенштоке уже 15 июня. Россию на конференцию не пригласили, а потому многие государства отказались принимать во встрече участие, окрестив её неравноправной. Не посетят Швейцарию и некоторые союзники киевского режима, например президент США Джо Байден. Приехать отказался и генсек ООН Антониу Гутерриш. В РФ считают, что саммит провалился ещё до своего начала.

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Илья Пушкарев
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