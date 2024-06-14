Небензя заявил, что ООН нарушает принцип равноудалённости по Украине
Небензя заявил, что мир всё более трезво оценивает конфликт на Украине
Секретариат ООН нарушает принцип равноудалённости, когда речь идёт об украинском конфликте. Некоторые правозащитные и гуманитарные учреждения всемирной организации, работающие на территории Незалежной, далеко не беспристрастны. Такое мнение высказал постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
"У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются", — добавил Небензя в беседе с РИА "Новости".
По запросу России в пятницу пройдёт заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок западных вооружений киевскому режиму. Также российский постпред указал, что в мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря высвечивает лицемерие стран Запада.
"Наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и "двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство", — подчеркнул Небензя.
Ранее Life.ru рассказывал, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш проигнорирует "мирный саммит" по Украине, который пройдёт на территории Швейцарии. Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию украинского конфликта стартует 15 июня. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.
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