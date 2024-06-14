Секретариат ООН нарушает принцип равноудалённости, когда речь идёт об украинском конфликте. Некоторые правозащитные и гуманитарные учреждения всемирной организации, работающие на территории Незалежной, далеко не беспристрастны. Такое мнение высказал постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

"У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются", — добавил Небензя в беседе с РИА "Новости".

По запросу России в пятницу пройдёт заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок западных вооружений киевскому режиму. Также российский постпред указал, что в мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря высвечивает лицемерие стран Запада.