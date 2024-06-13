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13 июня, 17:27

Офис генсека ООН осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Горловке

Заместитель представителя генсека Хак: ООН против любых нападений на журналистов

Организация Объединённых Наций выступает против любых форм нападения на журналистов. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку ВСУ на сотрудников НТВ в Горловке.

"Мы выступаем против нападений на сотрудников СМИ, где бы они ни находились. СМИ должны иметь право осуществлять свою работу беспрепятственно и без вреда для здоровья", — отметил он в ходе брифинга.

Как сообщал Life.ru, сотрудники телеканала НТВ попали под обстрел в ДНР 13 июня. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Изначально сообщалось о трёх пострадавших журналистах, однако позже НТВ уточнил, что третий раненый — это офицер, который сопровождал корреспондента и оператора. Корреспондент Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму, он лежит в коме. Оператор Валерий Кожин скончался, ему было 46 лет.

"Чудовищная охота": Захарова прокомментировала ситуацию с ранением журналистов НТВ в Горловке
"Чудовищная охота": Захарова прокомментировала ситуацию с ранением журналистов НТВ в Горловке
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lev radin

Никита Осипов
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