Офис генсека ООН осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Горловке

Организация Объединённых Наций выступает против любых форм нападения на журналистов. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку ВСУ на сотрудников НТВ в Горловке.

"Мы выступаем против нападений на сотрудников СМИ, где бы они ни находились. СМИ должны иметь право осуществлять свою работу беспрепятственно и без вреда для здоровья", — отметил он в ходе брифинга.