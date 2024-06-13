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13 июня, 16:47

Скончался журналист НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ в Горловке

Мэр Горловки Приходько: Умер журналист НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ

Журналист НТВ Валерий Кожин. Обложка © Telegram / НТВ

Журналист НТВ Валерий Кожин. Обложка © Telegram / НТВ

Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин скончался после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — написал Приходько в телеграм-канале.

Журналист награждён медалью "За отвагу", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии". Кожину было 46 лет.

Напомним, сегодня, 13 июня, в ДНР сотрудники НТВ попали под обстрел. Мэр города Иван Приходько сообщал, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Изначально говорилось о трёх пострадавших журналистах, но позднее телеканал НТВ уточнил, что третий раненый — это офицер, который сопровождал корреспондента и оператора. Также выяснилось, что второй журналист НТВ — Алексей Ивлиев — получил минно-взрывную травму, он лежит в коме.

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Дарья Нарыкова
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