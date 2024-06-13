Скончался журналист НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ в Горловке
Мэр Горловки Приходько: Умер журналист НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ
Журналист НТВ Валерий Кожин. Обложка © Telegram / НТВ
Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин скончался после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — написал Приходько в телеграм-канале.
Журналист награждён медалью "За отвагу", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии". Кожину было 46 лет.
Напомним, сегодня, 13 июня, в ДНР сотрудники НТВ попали под обстрел. Мэр города Иван Приходько сообщал, что журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Изначально говорилось о трёх пострадавших журналистах, но позднее телеканал НТВ уточнил, что третий раненый — это офицер, который сопровождал корреспондента и оператора. Также выяснилось, что второй журналист НТВ — Алексей Ивлиев — получил минно-взрывную травму, он лежит в коме.