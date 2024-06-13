Скончался журналист НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ в Горловке

Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин скончался после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", — написал Приходько в телеграм-канале.