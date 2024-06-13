Телеканал НТВ назвал имена раненных в Горловке журналистов, их оказалось двое
Раненый корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Обложка © Telegram / НТВ
Телеканал НТВ назвал имена раненных в Горловке журналистов — их оказалось двое, а не трое, как сообщалось до этого. В пресс-службе канала заявили, что третьим пострадавшим является офицер, который сопровождал корреспондента и оператора.
"По уточнённым данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ.
Напомним, изначально сообщалось, что в Горловке пострадали трое сотрудников НТВ. По словам мэра города Ивана Приходько, они получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Позже главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко заявила, что пострадавшие сейчас находятся в коме.