Телеканал НТВ назвал имена раненных в Горловке журналистов — их оказалось двое, а не трое, как сообщалось до этого. В пресс-службе канала заявили, что третьим пострадавшим является офицер, который сопровождал корреспондента и оператора.

"По уточнённым данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ.