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12 июня, 15:23

Приехали тушить пожар: В Донецке спасатели попали под удар ВСУ

Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Там отметили, что пожарные попали под вражеский огонь, когда тушили возгорание сухой травы.

Пожарный автомобиль получил повреждения после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России

"Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница, двое мужчин получили ранения при атаке украинского дрона. С начала среды, 12 июня, противник обстрелял ДНР не менее 12 раз.

В Донецке при сбросе ВСУ натовского снаряда погиб мужчина
В Донецке при сбросе ВСУ натовского снаряда погиб мужчина
Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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