Приехали тушить пожар: В Донецке спасатели попали под удар ВСУ
Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
В Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Там отметили, что пожарные попали под вражеский огонь, когда тушили возгорание сухой травы.
Пожарный автомобиль получил повреждения после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России
"Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница, двое мужчин получили ранения при атаке украинского дрона. С начала среды, 12 июня, противник обстрелял ДНР не менее 12 раз.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин