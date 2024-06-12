Приехали тушить пожар: В Донецке спасатели попали под удар ВСУ

В Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Там отметили, что пожарные попали под вражеский огонь, когда тушили возгорание сухой травы.

Пожарный автомобиль получил повреждения после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / МЧС России

"Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.