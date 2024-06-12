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12 июня, 13:10

При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения

СЦКК: Мирная жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке украинского дрона. Об этом говорится в свежей статистике Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что с начала суток противник обстрелял ДНР не менее 12 раз.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 города Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 года рождения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СЦКК, женщина 1977 года рождения погибла в результате обстрела на улице Курортной, который случился рано утром 12 июня.

Ранее Life.ru сообщал, что от украинских обстрелов в Шебекине погиб один житель. Снаряд ВСУ угодил прямо в его квартиру. Помимо того, трое местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

В Донецке при сбросе ВСУ натовского снаряда погиб мужчина
В Донецке при сбросе ВСУ натовского снаряда погиб мужчина
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Наталья Исакова
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