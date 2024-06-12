При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке украинского дрона. Об этом говорится в свежей статистике Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что с начала суток противник обстрелял ДНР не менее 12 раз.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 города Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 года рождения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СЦКК, женщина 1977 года рождения погибла в результате обстрела на улице Курортной, который случился рано утром 12 июня.