Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке

Трое сотрудников НТВ получили серьёзные ранения в Горловке ДНР, об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжёлые ранения получили Алексей Ивлиев и ещё двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки", — написал он в телеграм-канале.