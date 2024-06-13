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13 июня, 10:21

Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке

Трое сотрудников НТВ получили серьёзные ранения в Горловке ДНР, об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжёлые ранения получили Алексей Ивлиев и ещё двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки", — написал он в телеграм-канале.

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А ранее четыре человека пострадало от взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области: трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24". Журналист пострадал сильнее всех, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Александра Вишнякова
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