Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке
Трое сотрудников НТВ получили серьёзные ранения в Горловке ДНР, об этом сообщает мэр города Иван Приходько.
"Во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжёлые ранения получили Алексей Ивлиев и ещё двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки", — написал он в телеграм-канале.
А ранее четыре человека пострадало от взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области: трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24". Журналист пострадал сильнее всех, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
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