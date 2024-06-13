Раненные в Горловке сотрудники НТВ находятся в коме

Пострадавшие в Горловке сотрудники НТВ в настоящее время находятся в коме. После получения тяжёлых ранений их сразу же привезли в городскую больницу № 2, сообщила главный врач медучреждения Нелля Якуненко.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать, [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", — приводит ТАСС её слова.