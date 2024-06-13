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13 июня, 11:00
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Раненные в Горловке сотрудники НТВ находятся в коме

Раненый корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Обложка © Telegram / НТВ

Раненый корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Обложка © Telegram / НТВ

Пострадавшие в Горловке сотрудники НТВ в настоящее время находятся в коме. После получения тяжёлых ранений их сразу же привезли в городскую больницу № 2, сообщила главный врач медучреждения Нелля Якуненко.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать, [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", — приводит ТАСС её слова.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое сотрудников НТВ были ранены в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Известно, что среди пострадавших — корреспондент Алексей Ивлиев. Телекомпания НТВ в своём телеграм-канале подтвердила эту информацию, не уточнив подробности случившегося.

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