Раненные в Горловке сотрудники НТВ находятся в коме
Раненый корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Обложка © Telegram / НТВ
Пострадавшие в Горловке сотрудники НТВ в настоящее время находятся в коме. После получения тяжёлых ранений их сразу же привезли в городскую больницу № 2, сообщила главный врач медучреждения Нелля Якуненко.
"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать, [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", — приводит ТАСС её слова.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое сотрудников НТВ были ранены в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Известно, что среди пострадавших — корреспондент Алексей Ивлиев. Телекомпания НТВ в своём телеграм-канале подтвердила эту информацию, не уточнив подробности случившегося.