"Чудовищная охота": Захарова прокомментировала ситуацию с ранением журналистов НТВ в Горловке
Захарова: Атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной
Атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она назвала произошедшее "чудовищной националистической охотой на наших корреспондентов".
"По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения", — сказала Захарова.
Дипломат также отметила, что Киев за эту атаку ни одна из профильных международных структур, вроде ЮНЕСКО и ОБСЕ, не призвала к ответственности. По её словам, кровь корреспондентов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести чиновников "в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке". Захарова добавила, что Россия призывает ООН осудить атаку Киева против съёмочной группы НТВ.
Напомним, изначально сообщалось, что в Горловке пострадали трое сотрудников НТВ. По словам мэра города Ивана Приходько, они получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Позже телеканал НТВ уточнил, что третий пострадавший — это офицер, который сопровождал корреспондента и оператора.
VK / МИД России