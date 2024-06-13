"Чудовищная охота": Захарова прокомментировала ситуацию с ранением журналистов НТВ в Горловке

"По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения", — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что Киев за эту атаку ни одна из профильных международных структур, вроде ЮНЕСКО и ОБСЕ, не призвала к ответственности. По её словам, кровь корреспондентов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести чиновников "в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке". Захарова добавила, что Россия призывает ООН осудить атаку Киева против съёмочной группы НТВ.