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13 июня, 13:14

Пушилин раскрыл детали о состоянии попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ

Пушилин: Журналисты НТВ Ивлиев и Кожин получили минно-взрывные травмы в Горловке

Попавшие под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. Об этом в четверг, 13 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки, посёлок Гольмовский, в результате обстрела со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Оба получили минно-взрывные травмы", — сообщил он в телеграм-канале.

По словам главы Донецкой Народной Республики, медики делают всё для стабилизации состояния журналистов.

Телеканал НТВ назвал имена раненных в Горловке журналистов, их оказалось двое
Телеканал НТВ назвал имена раненных в Горловке журналистов, их оказалось двое

Напомним, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский, Никитовский район Горловки. Позже главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко заявила, что пострадавшие находятся в коме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Никита Осипов
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