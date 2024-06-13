Пушилин раскрыл детали о состоянии попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ

Попавшие под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. Об этом в четверг, 13 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки, посёлок Гольмовский, в результате обстрела со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Оба получили минно-взрывные травмы", — сообщил он в телеграм-канале.