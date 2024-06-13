Пушилин раскрыл детали о состоянии попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ
Пушилин: Журналисты НТВ Ивлиев и Кожин получили минно-взрывные травмы в Горловке
Попавшие под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. Об этом в четверг, 13 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки, посёлок Гольмовский, в результате обстрела со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Оба получили минно-взрывные травмы", — сообщил он в телеграм-канале.
По словам главы Донецкой Народной Республики, медики делают всё для стабилизации состояния журналистов.
Напомним, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, журналисты получили тяжёлые ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский, Никитовский район Горловки. Позже главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко заявила, что пострадавшие находятся в коме.
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