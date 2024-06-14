Вывод войск, отказ от НАТО: Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной

Украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, то огонь будет прекращён незамедлительно, заверил российский лидер.

Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Видео © Life.ru

Путин обратил внимание, что требование о выводе войск касается всей территории указанных регионов в пределах их административных границ на момент вступления в Украину.

"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят о планах вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", — сообщил российский лидер.