Вывод войск, отказ от НАТО: Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной
Путин: Для переговоров с Украиной она должна вывести войска из новых регионов
Украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, то огонь будет прекращён незамедлительно, заверил российский лидер.
Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Видео © Life.ru
Путин обратил внимание, что требование о выводе войск касается всей территории указанных регионов в пределах их административных границ на момент вступления в Украину.
"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят о планах вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", — сообщил российский лидер.
Ранее Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ. По его словам, Штаты требуют от партнёров из Евросоюза производить устаревшие снаряды, а сами тем временем вкладываются в новейшие технологии.
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