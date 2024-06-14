Путин разоблачил планы западных элит по "расчленению" России

Западные элиты пытаются подвести идеологическую основу под расчленение России. Об этом предупредил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий, отметил российский лидер. Причём сами сторонники этих идей говорят о пресловутой "деколонизации" России.

"По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку", — подытожил глава государства.