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14 июня, 10:07

Путин разоблачил планы западных элит по "расчленению" России

Западные элиты пытаются подвести идеологическую основу под расчленение России. Об этом предупредил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий, отметил российский лидер. Причём сами сторонники этих идей говорят о пресловутой "деколонизации" России.

"По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку", — подытожил глава государства.

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Ранее Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ. По его словам, Штаты требуют от партнёров из Евросоюза производить устаревшие снаряды, а сами тем временем вкладываются в новейшие технологии.

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Life.ru

Марина Калегина
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