Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете

Последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия, по словам главы российского государства, относятся не только к Евразийскому континенту.

"Растущее напряжение наблюдается везде, а то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический для всех нас пример — это украинский кризис, последствия которого отзываются по всей планете", — указал Владимир Путин.