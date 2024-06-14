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14 июня, 10:01

Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете

Последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия, по словам главы российского государства, относятся не только к Евразийскому континенту.

"Растущее напряжение наблюдается везде, а то, насколько мир взаимосвязан и взаимозависим, мы видим постоянно. И трагический для всех нас пример — это украинский кризис, последствия которого отзываются по всей планете", — указал Владимир Путин.

Путин задал неудобные вопросы Европе, которая допустила обострение на Украине
Путин задал неудобные вопросы Европе, которая допустила обострение на Украине

Ранее Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ. По его словам, Штаты требуют от партнёров из Евросоюза производить устаревшие снаряды, а сами тем временем вкладываются в новейшие технологии.

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Life.ru

Марина Калегина
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