Путин задал неудобные вопросы Европе, которая допустила обострение на Украине
Путин: РФ после 2014 года предприняла всё, чтобы решить кризис на Украине
Россия после 2014 года предприняла все попытки для решения украинского конфликта, а страны, которые поставили свои подписи в документе о мирном решении кризиса, предпочитают об этом не вспоминать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
"Разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом об урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершён мирным, конституционным путём?" — отметил Путин.
Он также задался вопросом, почему Германия и другие страны не потребовали от новых властей в Киеве вернуться в правовое конституционное поле. Получается, что именно эти государства виноваты в эскалации, так как они пренебрегли своими обязательствами как гарантов договорённостей.
"А потом Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти форму регулирования мирными средствами", — резюмировал Путин.
Также в ходе общения с представителями СМИ Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и именно это стало началом войны. Также он подчеркнул, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы РФ закрыла на это глаза.
Life.ru