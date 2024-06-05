Россия после 2014 года предприняла все попытки для решения украинского конфликта, а страны, которые поставили свои подписи в документе о мирном решении кризиса, предпочитают об этом не вспоминать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

"Разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом об урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершён мирным, конституционным путём?" — отметил Путин.

Он также задался вопросом, почему Германия и другие страны не потребовали от новых властей в Киеве вернуться в правовое конституционное поле. Получается, что именно эти государства виноваты в эскалации, так как они пренебрегли своими обязательствами как гарантов договорённостей.