Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ

США требуют от партнёров из Евросоюза производить устаревшие снаряды, а сами вкладываются в технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.

По словам российского лидера, Вашингтон настаивает на наращивании поставок вооружений Киеву и расширении собственных мощностей по производству артиллерийских снарядов. При этом Путин предложил задуматься, кому все эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине.

"Сами-то США вкладывают в военные технологии, причём в технологии завтрашнего дня — в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах. То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооружённой борьбы, а значит, и военно-политический потенциал держав и их позиции в мире", — указал глава государства.