Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ
США требуют от партнёров из Евросоюза производить устаревшие снаряды, а сами вкладываются в технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня.
По словам российского лидера, Вашингтон настаивает на наращивании поставок вооружений Киеву и расширении собственных мощностей по производству артиллерийских снарядов. При этом Путин предложил задуматься, кому все эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине.
"Сами-то США вкладывают в военные технологии, причём в технологии завтрашнего дня — в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах. То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооружённой борьбы, а значит, и военно-политический потенциал держав и их позиции в мире", — указал глава государства.
Напомним, глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой" и заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Также он попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях.
Life.ru