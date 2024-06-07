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7 июня, 15:22

Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов

Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов. Речь об этом зашла на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

"Я не считаю, что такой случай наступил, нет такой необходимости. У нас даже нет необходимости думать на эту тему", — сказал президент, добавив, что хочет всех попросить "лишний раз всуе такие вещи не упоминать".

Путин: Россия проводит ядерные учения для слаженности, а не нагнетания ситуации
Путин: Россия проводит ядерные учения для слаженности, а не нагнетания ситуации

Ранее Путин отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой" и заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума следите в специальном разделе Life.ru.

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Марина Калегина
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