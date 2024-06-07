Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов. Речь об этом зашла на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

"Я не считаю, что такой случай наступил, нет такой необходимости. У нас даже нет необходимости думать на эту тему", — сказал президент, добавив, что хочет всех попросить "лишний раз всуе такие вещи не упоминать".