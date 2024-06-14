Саммит по Украине в Швейцарии является лишь очередной уловкой, цель которой пустить дискуссию по ложному следу и обозначить видимость легитимности киевской власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Начали активно продвигать инициативу проведения в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине. Причём провести её планируют сразу после саммита "Группы семи", то есть группа тех, кто, собственно, своей политикой и разжёг конфликт на Украине", — указал глава государства во время выступления в МИД РФ.