Путин назвал истинные цели саммита по Украине в Швейцарии
Путин: Саммит по Украине в Швейцарии призван пустить дискуссию по ложному следу
Саммит по Украине в Швейцарии является лишь очередной уловкой, цель которой пустить дискуссию по ложному следу и обозначить видимость легитимности киевской власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Начали активно продвигать инициативу проведения в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине. Причём провести её планируют сразу после саммита "Группы семи", то есть группа тех, кто, собственно, своей политикой и разжёг конфликт на Украине", — указал глава государства во время выступления в МИД РФ.
Российский лидер добавил, что истинная цель устроителей этой встречи — отвлечь внимание мирового сообщества, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу, а также в какой-то степени ещё раз обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал конференцию попыткой очковтирательства.
Life.ru / Павел Баранов