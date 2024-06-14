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14 июня, 10:47

Путин: Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Москва делает ещё одно реальное мирное предложение Киеву. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в Москве в пятницу, 14 июня.

По словам лидера РФ, если в Киеве и на Западе ответят на него отказом, то это их дело и ответственность. Путин пояснил, что реалии будут меняться не в пользу киевского режима и тогда условия переговоров будут уже другими.

"Суть не во временном перемирии, как этого хочет Запад, чтобы перевооружить киевский режим, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Как только в Киеве согласятся на полный вывод войск и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", — указал президент.

По его словам, Москва предлагает реальный вариант окончания боевых действий на Украине, благодаря которому можно будет начать восстанавливать отношения Украины и России.

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Напомним, ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, Киев должен вывести все свои войска из новых регионов РФ, а также отказаться от вступления в НАТО.

Александр Юнашев
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