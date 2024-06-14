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14 июня, 10:25

"Сразу же было отвергнуто": Путин рассказал о предложении Киеву перед началом СВО

Путин: Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса перед началом СВО

Перед началом специальной военной операции (СВО) Москва обращалась к Киеву с призывом вывести войска с территории Донбасса, но власти Украины отвергли предложение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы обратились к киевским властям с призывом вывести свои войска из Донбасса. Контакты были, и мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда — и всё на этом закончится. Это предложение практически сразу же было отвергнуто", — сказал Путин во время выступления в МИД.

Путин: Русские и украинцы урегулировали бы конфликт, но он возник из-за Запада
Путин: Русские и украинцы урегулировали бы конфликт, но он возник из-за Запада

В ходе своего выступления Путин также заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия, по словам главы российского государства, относятся не только к Евразийскому континенту.

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Life.ru

Никита Никонов
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