"Сразу же было отвергнуто": Путин рассказал о предложении Киеву перед началом СВО

Перед началом специальной военной операции (СВО) Москва обращалась к Киеву с призывом вывести войска с территории Донбасса, но власти Украины отвергли предложение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы обратились к киевским властям с призывом вывести свои войска из Донбасса. Контакты были, и мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда — и всё на этом закончится. Это предложение практически сразу же было отвергнуто", — сказал Путин во время выступления в МИД.