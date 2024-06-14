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14 июня, 10:13

Путин: Русские и украинцы урегулировали бы конфликт, но он возник из-за Запада

Корни конфликта на Украине лежат не в двусторонних отношениях, а в бесцеремонной политике Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Он подчеркнул, что, если бы не Запад, российский и украинский народы нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.

"Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, — это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяют общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы", сказал российский лидер.

Однако на самом деле события на Украине — это прямой результат агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики Запада, добавил Путин. Он также отверг популярный западный тезис о том, что "Россия начала войну".

"Ещё раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войну. Это киевский режим, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия", — добавил он.

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Также президент РФ в ходе выступления заявил, что последствия кризиса на Украине столь значительны, что отзываются по всей планете.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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