Венгрия призвала участников "мирного саммита" поддерживать связь с Россией

Венгрия призывает другие государства не прерывать каналов связи с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, контакт позволит решать не только вопросы политики, но и гуманитарные проблемы, которые вызвал украинский конфликт.

"Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы всё ещё открыты", — отметил Сийярто на конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.