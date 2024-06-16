Венгрия призвала участников "мирного саммита" поддерживать связь с Россией
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА
Венгрия призывает другие государства не прерывать каналов связи с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, контакт позволит решать не только вопросы политики, но и гуманитарные проблемы, которые вызвал украинский конфликт.
"Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы всё ещё открыты", — отметил Сийярто на конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.
Ранее на конференции несколько стран усомнились в том, что без присутствия российской делегации можно достичь результата в украинском вопросе. Речь идёт о Турции, Саудовской Аравии и Кении. Напомним, что РФ на "мирный саммит" не позвали, поэтому лидеры многих стран отказались от участия. В Японии заявляли, что цели конференции не будут достигнуты, так как на нём соберутся сторонники киевского режима.