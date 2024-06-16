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16 июня, 12:29

Венгрия призвала участников "мирного саммита" поддерживать связь с Россией

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА

Венгрия призывает другие государства не прерывать каналов связи с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, контакт позволит решать не только вопросы политики, но и гуманитарные проблемы, которые вызвал украинский конфликт.

"Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы всё ещё открыты", — отметил Сийярто на конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Сийярто заявил, что условия Венгрии по Закарпатью документально учтены ЕС
Сийярто заявил, что условия Венгрии по Закарпатью документально учтены ЕС

Ранее на конференции несколько стран усомнились в том, что без присутствия российской делегации можно достичь результата в украинском вопросе. Речь идёт о Турции, Саудовской Аравии и Кении. Напомним, что РФ на "мирный саммит" не позвали, поэтому лидеры многих стран отказались от участия. В Японии заявляли, что цели конференции не будут достигнуты, так как на нём соберутся сторонники киевского режима.

Александра Мышляева
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