Сийярто заявил, что условия Венгрии по Закарпатью документально учтены ЕС
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдвигаемые его страной условия о правах закарпатских венгров были включены в проект документа по вопросу возможного включения Украины в состав Евросоюза.
"В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договорённость: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной", — написал политик в соцсети.
По его словам, теперь Брюссель документально признал, что Киев обязан вернуть права, которые ранее были отобраны у венгров Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что уважение национальных меньшинств — это незыблемый принцип в любом государстве. Поэтому Венгрия смогла убедить даже несогласных членов ЕС, что закарпатские венгры не должны лишиться своей идентичности и родного языка из-за украинских властей, резюмировал министр.
Напомним, ещё в 2023 году Сийярто говорил, что Украина сокращает права этнических венгров в Закарпатской области начиная с 2015 года. Всего на украинской территории проживает около 150 тысяч венгров. В районе закарпатского города Мукачево сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на национальном языке, после этого киевские власти начали закрывать школы, где велось обучение не на украинском языке. Будапешт уже призывал Украину прекратить нарушать права этнических меньшинств.