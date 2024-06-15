Сийярто заявил, что условия Венгрии по Закарпатью документально учтены ЕС 15 июня, 07:28 Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдвигаемые его страной условия о правах закарпатских венгров были включены в проект документа по вопросу возможного включения Украины в состав Евросоюза.

"В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договорённость: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной", — написал политик в соцсети.

По его словам, теперь Брюссель документально признал, что Киев обязан вернуть права, которые ранее были отобраны у венгров Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что уважение национальных меньшинств — это незыблемый принцип в любом государстве. Поэтому Венгрия смогла убедить даже несогласных членов ЕС, что закарпатские венгры не должны лишиться своей идентичности и родного языка из-за украинских властей, резюмировал министр.

Напомним, ещё в 2023 году Сийярто говорил, что Украина сокращает права этнических венгров в Закарпатской области начиная с 2015 года. Всего на украинской территории проживает около 150 тысяч венгров. В районе закарпатского города Мукачево сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на национальном языке, после этого киевские власти начали закрывать школы, где велось обучение не на украинском языке. Будапешт уже призывал Украину прекратить нарушать права этнических меньшинств.

Авторы Татьяна Миссуми