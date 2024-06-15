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15 июня, 00:05

Стала известна дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Переговоры о приёме Молдавии и Украины в ЕС начнутся с 25 июня

Постоянные представители стран Европейского союза согласовали дату переговоров, на которых будет обсуждаться тема вступления Украины и Молдавии в объединение. Представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что конференция пройдёт 25 июня.

"Послы принципиально договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовёт первые межправительственные конференции 25 июня", — указано в сообщении.

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Напомним, в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. При этом в Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в объединение. Несмотря на это, Владимир Зеленский испробовал уже не один десяток способов попасть в заветное сообщество. Ранее он потребовал принять Украину в ЕС, заявив, что в случае отказа Европа покажет свою слабость президенту РФ Владимиру Путину. Но верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ясно даёт понять, что союз с помощью Киева лишь добивается своих целей, а не помогает украинской власти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Оксана Попова
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