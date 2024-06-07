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7 июня, 09:23

"Это единственный выход": Политик Шор рассказал Life.ru, что сегодня может спасти Молдавию от краха

Политик Шор: Молдавию спасёт вступление во все союзы постсоветского пространства

Сегодня Молдавию может спасти только вступление во все союзы постсоветского пространства. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал бывший глава упразднённой молдавской партии "Шор" Илан Шор.

Политик Шор рассказал, что сегодня может спасти Молдавию от краха. Видео © Life.ru

Как отметил Шор, сегодня важно предоставить гражданам Молдавии максимальную информацию о таких сообществах, как ЕврАзЭС и Союзное государство. На всех этих площадках, по его словам, объединяются экономические, политические, идеологические процессы.

Молдавский оппозиционер Шор объявил о старте кампании "Нет вступлению в ЕС"
Молдавский оппозиционер Шор объявил о старте кампании "Нет вступлению в ЕС"

"Нам необходимо в первую очередь 20 октября победить на референдуме против того зла, которое нам насаживают. После этого мы очень надеемся и хотим, чтобы наши граждане поддержали нашу позицию по вступлению Молдовы во все возможные площадки с постсоветскими странами. Я считаю, что это единственный выход для Молдовы выйти из глубокого социально-экономического кризиса, в котором находится моя страна", — сказал молдавский оппозиционер.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве прошёл съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. Во время него оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа", где Шор стал председателем исполнительного комитета.

Молдавский оппозиционер Илан Шор стал гражданином России
Молдавский оппозиционер Илан Шор стал гражданином России
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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