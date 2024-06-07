Сегодня Молдавию может спасти только вступление во все союзы постсоветского пространства. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал бывший глава упразднённой молдавской партии "Шор" Илан Шор.

Как отметил Шор, сегодня важно предоставить гражданам Молдавии максимальную информацию о таких сообществах, как ЕврАзЭС и Союзное государство. На всех этих площадках, по его словам, объединяются экономические, политические, идеологические процессы.

"Нам необходимо в первую очередь 20 октября победить на референдуме против того зла, которое нам насаживают. После этого мы очень надеемся и хотим, чтобы наши граждане поддержали нашу позицию по вступлению Молдовы во все возможные площадки с постсоветскими странами. Я считаю, что это единственный выход для Молдовы выйти из глубокого социально-экономического кризиса, в котором находится моя страна", — сказал молдавский оппозиционер.