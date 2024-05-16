Молдавский оппозиционер Илан Шор стал гражданином России
Илан Шор. Обложка © ТАСС / ЕРА
Молдавский политик от оппозиции Илан Шор теперь стал гражданином РФ. Об одобрении его заявления и получении российского паспорта политик рассказал в интервью российскому блогеру Стасу Ай Как Просто.
"Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", — поделился Шор.
Ранее Шор заявил, что молдавский народ на предстоящем референдуме проголосует против вступления в ЕС. По его словам, страна видит своё будущее на единой площадке социального, политического, экономического сотрудничества, которое есть в рамках СНГ. Также в Москве прошёл съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. Во время него оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа", где Шор стал председателем исполнительного комитета.