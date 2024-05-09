Шор — о попытках властей Молдавии переписать историю Победы: Никогда не позволим этого сделать

В Молдавии есть люди, которые пытаются переписать историю Победы в Великой Отечественной войне. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что не позволит этого сделать.

"Мы <...> являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой великой страны. Да, было много разных народов, национальностей, но Победа была одна на всех. Сегодня, к сожалению, в нашей стране есть чёрствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы этого сделать никогда не позволим", — подчеркнул он.

Шор в разговоре с RT добавил, что День Победы очень важен для него лично, так как оба его деда дошли до Берлина и он этим гордится.