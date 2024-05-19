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Регион
18 мая, 23:47

Молдавский оппозиционер Шор объявил о старте кампании "Нет вступлению в ЕС"

Илан Шор. Обложка © X / Ilan Shor

Илан Шор. Обложка © X / Ilan Shor

Экс-глава упразднённой молдавской партии "Шор" Илан Шор объявил о запуске кампании против евроинтеграции республики. По словам оппозиционера, за время движения в ЕС при нынешних прозападных властях страна лишилась выгодных цен на энергоресурсы, инвестиций, строительной сферы и многого другого.

Шор подчеркнул, что Кишинёв должен быть вместе с Россией и экономическим сообществом "ЕврАзЭС". Только тогда в Молдавию вернутся дешёвое топливо, рабочие места, низкие ценники и безбедная жизнь.

"Сегодня мы начинаем кампанию "Нет вступлению в Евросоюз". 20 октября мы все выйдем вместе и скажем твёрдое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах. Мы самостоятельное государство и должны решать сами за себя", — подчеркнул политик в ходе видеовыступления.

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Ранее молдавские власти призвали жителей республики отказаться от идентичности ради европейского будущего. Гражданам посоветовали назваться румынами на переписи населения.

Илья Пушкарев
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