Фидан: "Мирный саммит" по Украине был бы результативнее при участии России
Мирный саммит по украинскому вопросу мог бы быть результативнее, если бы на мероприятие пригласили Россию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Нынешняя конференция, возможно, — это последняя возможность свернуть с дороги перед мостом. И я также должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь в зале. Мы убеждены, что существует серьёзная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии для дипломатии", — сказал Фидан на конференции в Бюргенштоке.
Напомним, Россию не пригласили на конференцию по вопросам урегулирования конфликта на Украине в Швейцарии. Однако многие государства отказались от участия в таком однобоком мероприятии. Число гостей саммита сократилось до 78, хотя изначально их было 93. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что некоторые страны поедут туда только для того, чтобы доказать его бесполезность без участия России.
ТАСС / Метцель Михаил