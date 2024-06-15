Фидан: "Мирный саммит" по Украине был бы результативнее при участии России

Мирный саммит по украинскому вопросу мог бы быть результативнее, если бы на мероприятие пригласили Россию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нынешняя конференция, возможно, — это последняя возможность свернуть с дороги перед мостом. И я также должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь в зале. Мы убеждены, что существует серьёзная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии для дипломатии", — сказал Фидан на конференции в Бюргенштоке.