ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 18:41

Глава МИД Турции: Анкара продолжит прикладывать усилия для мира на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © kremlin.ru

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © kremlin.ru

Анкара намерена и дальше прикладывать все возможные усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса. О посреднических намерениях республики в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы решительно настроены в вопросе продолжения всех возможных посреднических действий в отношении Украины", — цитирует зарубежного дипломата агентство Anadolu.

Путин: РФ рассматривает турецкие инициативы, в том числе по Чёрному морю
Путин: РФ рассматривает турецкие инициативы, в том числе по Чёрному морю

Путин и Фидан встретились в российской столице вечером 11 июня. В рамках переговоров президент РФ поблагодарил Турцию за попытки урегулировать украинский конфликт, выразив надежду на скорую встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Турция
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров