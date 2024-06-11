Глава МИД Турции: Анкара продолжит прикладывать усилия для мира на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © kremlin.ru
Анкара намерена и дальше прикладывать все возможные усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса. О посреднических намерениях республики в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы решительно настроены в вопросе продолжения всех возможных посреднических действий в отношении Украины", — цитирует зарубежного дипломата агентство Anadolu.
Путин и Фидан встретились в российской столице вечером 11 июня. В рамках переговоров президент РФ поблагодарил Турцию за попытки урегулировать украинский конфликт, выразив надежду на скорую встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.