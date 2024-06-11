Путин: РФ рассматривает турецкие инициативы, в том числе по Чёрному морю

Россия внимательно выслушивает турецкие инициативы, в том числе касающиеся безопасности территории Чёрного моря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Чёрном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", — сказал президент.