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11 июня, 18:24

Путин: РФ рассматривает турецкие инициативы, в том числе по Чёрному морю

Россия внимательно выслушивает турецкие инициативы, в том числе касающиеся безопасности территории Чёрного моря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Знаю также об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Чёрном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", — сказал президент.

Путин отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган сыграл значимую роль в черноморской "зерновой сделке", однако вина за прекращение договорённостей лежит на украинской стороне, в том числе из-за отклонения Незалежной последующих инициатив Анкары.

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Напомним, Хакан Фидан на днях прибыл в Россию с деловым визитом. Он уже встретился с Путиным, и российский лидер в ходе разговора сделал ряд важных заявлений: например, сообщил, что рассчитывает 3-4 июля провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Он также добавил, что работа в Астанинском формате (Россия, Турция и Иран) в отношении Сирии должна продолжаться.

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Life.ru

Александра Мышляева
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